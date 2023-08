Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen und Schönwald im Schwarzwald) Zigarettenautomaten in Villingen und Schönwald entwendet

VS-Villingen und Schönwald im Schwarzwald (ots)

In den letzten Tagen sind in der Sebastian-Kneipp-Straße in Villingen und in der Triberger Straße in Schönwald im Schwarzwald Zigarettenautomaten gewaltsam von einer Gebäudewand gerissen und anschließend entwendet worden. Der Automat in Schönwald wurde vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gestohlen, der in Villingen bereits im Zeitraum von Donnerstag, 03.08., bis Dienstag, 08.08.2023. Zu beiden Diebstählen ergaben sich bisher keine Erkenntnisse zu den unbekannten Tätern, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Hinweise zum Diebstahl in Schönwald nimmt der Polizeiposten Triberg, Tel.: 07722 916071-0, entgegen. Zum Automatendiebstahl in Villingen bittet die Polizei Villingen, Tel.: 07721 601-0, um Hinweise.

