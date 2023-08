PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher scheitern an Wohnungstür +++ Autospiegel geklaut

Hofheim (ots)

1. Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Hattersheim am Main, Okriftel, Rossertstraße, Mittwoch, 16.08.2023, 16:00 Uhr bis Freitag, 18.08.2023 17:00 Uhr

(ll) Zwischen Mittwoch und Samstag versuchten Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen.

Zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Samstag 17:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zum Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Rossertstraße in Okriftel. In einem oberen Stockwerk versuchten die Einbrecher dann eine Wohnungstür aufzuhebeln, scheiterten jedoch hierbei. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300EUR.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

2. Autospiegel geklaut

Kelkheim, Münster, Benzstraße,

Dienstag, 15.08.2023 bis Freitag, 18.08.2023,10:30 Uhr

(ll) Zwischen letztem Dienstag und Freitag wurden in Kelkheim die Autospiegel eines geparkten Pkw gestohlen.

Der schwarze Audi A4 wurde am Dienstag in der Benzstraße im Ortsteil Münster ordnungsgemäß geparkt. Als der Geschädigte am 18.08.2023 gegen 10:30 Uhr wieder zu seinem Pkw kam, stellte er fest, dass die Außenspiegel entwendet wurden. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell