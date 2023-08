POL-MTK: Korrektur zur Pressemeldung - nun mit Bild +++61-Jähriger Hofheimer vermisst+++

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

61-Jähriger Hofheimer vermisst

Seit Dienstag, 15.08.2023, wird der 61-jährige Klaus Mayer aus Hofheim am Taunus/ Lorsbach vermisst. Herr Mayer verließ gegen 12:00 Uhr seine Wohnanschrift in der Münsterer Straße. Bis zum jetzigen Zeitpunkt besteht kein Kontakt mehr zu dem Vermissten. Am heutigen Tag wurde die Polizei über sein Verschwinden informiert. Herr Mayer ist auf Medikamente angewiesen, welche er aktuell nicht bei sich führt. Eine Eigengefährdung der Person kann nicht ausgeschlossen werden. Der 61-jährige ist ca. 195 cm groß, schlank/ dünne Statur und hat nackenlanges, graues, lockiges Haar. Die Bekleidung der vermissten Person ist bislang nicht bekannt. Für gewöhnlich trägt er legere/ lockere Kleidung. Hinweise zum Aufenthaltsort von Klaus Mayer nimmt die Polizei in Hofheim am Taunus unter der Rufnummer (06192) 2079-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

