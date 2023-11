POL-LIP: Detmold - Junger Mann mit gestohlenem Roller unterwegs

Lippe (ots) - (KF)Am Samstagabend, um 17:55 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Mann aus der Slowakei mit seinem PKW Hyundai die Brunnenstraße in Richtung Detmolder Straße. An einer Engstelle verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr ungebremst gegen einen rechts am Fahrbahnrand stehenden Baum. Bei Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der ...

mehr