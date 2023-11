Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Unter Alkoholeinfluss gegen Baum gefahren

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagabend, um 17:55 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Mann aus der Slowakei mit seinem PKW Hyundai die Brunnenstraße in Richtung Detmolder Straße. An einer Engstelle verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr ungebremst gegen einen rechts am Fahrbahnrand stehenden Baum. Bei Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der Autofahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Weitere Ermittlungen ergaben, dass nach dem Unfall zwei Mitfahrer, beides junge Männer, aus dem Unfallfahrzeug ausgestiegen und geflüchtet seien. Die beiden konnten im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein PKW und sein Führerschein wurde sicherstellt. Er musste mit leichten Verletzungen im Krankenhaus in Detmold behandelt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 50.000,- Euro. Die Polizei bittet die flüchtigen Mitfahrer sich zu melden. Weitere Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090.

