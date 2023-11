Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag verließ ein 19-jähriger Lagenser mit seinem PKW Mercedes sein Grundstück an der Breitenheider Straße. Beim Einfahren in die Breitenheider Straße übersah der junge Fahrer einen 46-jährigen Radfahrer aus Lage, der die Breitenheider Straße auf dem Radweg in Richtung Müssen befuhr. Der Radfahrer stieß mit dem PKW zusammen und stürzte. Er wurde leicht verletzt und suchte selbstständig einen Arzt auf. An dem beteiligten PKW entstand leichter Sachschaden. Das E-Bike war nicht mehr fahrbereit.

