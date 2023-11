Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Unfallflucht nach Kollision mit Linienbus

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend, gegen etwa 19:40 Uhr, befuhr eine 58-jährige Fahrerin eines Linienbusses die Bachstraße und bog von dort nach rechts in die Residenzstraße ein. In dem engen Einmündungsbereich begegnete ihr ein Kleinwagen, welcher aus Richtung Detmold kommend nach rechts in die Bachstraße einbog. Beim Abbiegevorgang berührte der bisher unbekannte Kleinwagen mit seiner linken Fahrzeugfront die linke Seite des Linienbusses und verursachte einen nicht unerheblichen Sachschaden. Die Busfahrerin hielt direkt an und musste leider feststellen, dass sich der Kleinwagenfahrer vom Unfallort entfernt hatte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet den Unfallverursacher, sich umgehend zu melden. Ferner mögen sich Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem vorne links beschädigten flüchtigen Kleinwagen machen können, beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

