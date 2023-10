Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch im Gewerbegebiet Wittlich

Wittlich (ots)

Am 18.10.2023 gegen 22:40 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in die Firma Marx Transformatoren GmbH & Co KG in der Gutenbergstraße 7 in Wittlich einzubrechen. Hierbei drangen sie auf das Firmengelände und versuchten im rückwärtigen Bereich in eine Lagerhalle zu gelangen. Da die Täter vermutlich bei ihrem Vorhaben gestört wurden, flüchteten sie von der Örtlichkeit. Zeugen, die im näheren Umfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder mit der Kriminalinspektion Wittlich unter 06571/95000 in Verbindung zu setzen.

