Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr auf der B51

Stadtkyll (ots)

Am 14.10.2023, gegen 22:30 Uhr kam es auf der B51 in Höhe Stadtkyll in Fahrtrichtung Blankenheim zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Der Fahrer eines grünen VW Golfes sei laut Zeugen mehreren anderen Fahrzeugführern zu dicht aufgefahren und habe zudem die Lichthupe betätigt. Wer ebenfalls durch dieses Fahrzeug genötigt wurde oder sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell