POL-LIP: Kreis Lippe. Vorsicht bei Bezahlung im Internet.

Lippe (ots) - Am Sonntagabend (12.11.2023) drang ein unbekannter Täter gewaltsam in einen Büroraum im Gebäudekomplex der Stadtwerke in der Uferstraße ein. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr und löste einen Alarm aus. Es ist bisher nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu ...

mehr