Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigter zu Unfall gesucht

Gifhorn (ots)

Am Mittwochmorgen der vergangenen Woche, dem 11.10.2023, kam es in der Straße "Am Laubberg" in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall. Gegen 08:55 Uhr touchierte eine 86-Jährige mit ihrem Volkswagen Bora beim Vorbeifahren ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparktes Auto. Dabei wurde vermutlich der linke Außenspiegel dieses Fahrzeugs beschädigt. Zu diesen ist lediglich bekannt, dass es in einer graugrünen Farbe lackiert ist.

Die Frau zeigte den Unfall anschließend in der Polizeidienststelle in Gifhorn an, das beschädigte Fahrzeug konnte in der Straße "Am Laubberg" jedoch nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei sucht daher den Halter des beschädigten Autos. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

