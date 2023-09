Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau Ortsteil Weisweil: Fahrzeugbrand in Weisweil

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.09.2023 gegen 19:30 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Weisweil ein Auto in Brand. Das Fahrzeug war auf dem Hof des Eigentümers geparkt. Ein Nachbar hatte den Brand bemerkt und sofort zum Feuerlöscher gegriffen. Es gelang ihm das Feuer im Motorraum zu löschen und damit Schlimmeres zu verhindern. Der entstandene Schaden lässt sich bislang nicht beziffern. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746 92850) hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und bittet Zeugen sich zu melden.

