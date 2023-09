Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck Ortsteil Schachen: Motorradfahrer stößt mit Linienbus zusammen

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.09.2023 um 18:40 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Schachen ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem Linienbus. In einer Linkskurve soll ein 62-jähriger Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein und kollidierte mit dem dort fahrenden Bus. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Fahrgäste und Busfahrer waren unverletzt geblieben. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro.

