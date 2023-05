Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter mit Bierzeltgarnitur auf der Flucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am Sonntagabend, 28. Mai, zu einem Einbruchdiebstahl im Bremerhavener Ortsteil Klushof gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten aufmerksame Zeugen über den Polizeinotruf 110 einen Diebstahl aus einem Baumarkt an der Melchior-Schwoon-Straße gemeldet. Eine in der Nähe stehende Funkstreife der Polizei war Sekunden später am Tatort und traf dort zwei Männer an, die gerade zwei Bierzeltgarnituren abtransportierten. Die 32- und 43-jährigen mutmaßlichen Täter erzählten den Polizisten eine abenteuerliche Geschichte, wie sie zu den Garnituren gekommen seien. Da diese, offenbar erfundene Geschichte nicht glaubhaft erschien, ermittelten die Beamten noch vor Ort die Herkunft der Sitzgelegenheiten, brachten diese wieder zum Tatort zurück und informierten die Filialleitung des Marktes.

Gegen die beiden mutmaßlichen Täter ermittelt die Polizei nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

