Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unachtsamkeit genutzt - Dreiste Diebe stehlen Handtasche aus offenem Auto

Bremerhaven (ots)

Blitzschnell haben Diebe am gestrigen Donnerstagabend, 25. Mai, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Bremerhaven-Geestemünde zugegriffen und eine Handtasche aus einem unverschlossenen Pkw gestohlen.

Eine 45-jährige Autofahrerin hatte auf dem Parkplatz an der Elbestraße zunächst ihren Einkauf in den Kofferraum geladen. Anschließend machte sich die Frau auf, um den Einkaufwagen zurückzubringen. Ihr Fahrzeug ließ sie dabei unverschlossen. Diesen kurzen Moment der Unachtsamkeit nutzten derzeit noch unbekannte Täter und stahlen die Handtasche der 45-Jährigen vom Rücksitz.

Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Personen, die am 25. Mai, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr in Tatortnähe etwas Auffälliges bemerkt haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0471/953-3321 zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Ziehen Sie den Zündschlüssel ab und schließen Sie ihr Auto - auch bei kurzer Abwesenheit - immer ab. Weiter gilt grundsätzlich: Lassen Sie keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt in Ihrem Fahrzeug.

