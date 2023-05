POL-Bremerhaven: Waffenimitat sorgt für Polizeieinsatz

Bremerhaven (ots) - Das beherzte Handeln eines 34-jährigen Mannes verhinderte am gestrigen Mittwochabend, 24. Mai, einen Fahrraddiebstahl in Bremerhaven-Lehe. Von seinem Balkon aus beobachtete der Bremerhavener gegen 22.30 Uhr, wie sich drei Männer an einem an der Straße Eckleinjarten abgestellten E-Bike zu schaffen machten. Dem Mann war sofort klar: Die Männer ...

