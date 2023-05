POL-Bremerhaven: Sicher mit dem Rad unterwegs - Tipps der Polizei

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Montagmorgen, 22. Mai, zu einem Einbruchdiebstahl in ein Restaurant im Bremerhavener Ortsteil Goethestraße gerufen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Einbruch und rief die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter unbemerkt eine Lüftungsabdeckung aufgebrochen und gelangten so in ...

