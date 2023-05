Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch durch Lüftungsabdeckung - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Montagmorgen, 22. Mai, zu einem Einbruchdiebstahl in ein Restaurant im Bremerhavener Ortsteil Goethestraße gerufen.

Eine Mitarbeiterin bemerkte den Einbruch und rief die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter unbemerkt eine Lüftungsabdeckung aufgebrochen und gelangten so in die Gaststätte an der Fritz-Reuter-Straße, in der zur Tatzeit am 21. Mai kein Betrieb stattfand. Was genau entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die eingetroffenen Polizeibeamten sicherten Spuren am Tatort und ermitteln nun wegen Diebstahl im besonders schweren Fall.

Die Polizei fragt nun, wer am Sonntagnachmittag, 21. Mai, in der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr, etwas Auffälliges in der Nähe der Gaststätte bemerkt hat oder sonstige Hinweise zur Tat geben kann. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer der Kriminalpolizei Bremerhaven: 0471/953-4444.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell