POL-Bremerhaven: Aufmerksamer Anwohner verhindert Fahrraddiebstahl

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Dienstagmorgen, 23. Mai, zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnmobil im Bremerhavener Ortsteil Dreibergen gerufen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 22. auf den 23. Mai zwei Reifen eines in der Buddestraße abgestellten Wohnmobils ...

