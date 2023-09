Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Kinder beim Spielen mit Softair-Waffe beschossen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.09.2023 gegen 17:40 Uhr wurden mehrere spielende Kinder auf dem Fußballplatz im Kähnerweg in Kenzingen von drei unbekannten Personen mit einer Softair-Waffe beschossen. Hierbei wurde ein 7-jähriges Kind im Gesichtsbereich und am Rücken getroffen und leicht verletzt. Anschließend flüchteten die mit schwarzen Masken maskierten Schützen, bei denen es sich ebenfalls um Kinder handeln dürfte in Richtung "Alte Straße".

Sie sollen ca. 130-150 cm groß und ca. 10-12 Jahre alt gewesen sein. Einer der Schützen trug eine kurze dunkle Hose und ein buntes T-Shirt.

Sie führten Softair-Waffen in Form vom Maschinenpistolen mit sich.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell