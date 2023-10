Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231005-4-1-pdnms Kleines Mädchen und ihre Eltern in Sachen "Mitschnacker" in Rendsburg gesucht!

Rendsburg (ots)

Berichtigung der vorherigen Pressemitteilung 231005-4-pdnms

Gemeinsame Pressemitteilung von der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Neumünster

Wie bereits berichtet ( 230922-1-pdnms ) wurde der sog. Mitschnacker aus Rendsburg gefasst und befindet sich in Untersuchungshaft.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Rendsburg nach einem kleinen Mädchen, das der Tatverdächtige am 14.09.2023 gegen ca. 15 Uhr angesprochen haben soll.

Im Rahmen eines Schulfestes an der Obereiderschule soll der Täter das Kind über einen Zaun der Schule gehoben haben. Der Zaun steht am Fußweg zwischen der Obereiderschule und dem evangelischen Kindertagesstätte Sankt Marien Parksiedlung.

Der Mann soll erst von dem Mädchen abgelassen haben, als eine Mutter, die ihren Sohn abholen wollte, ihn ansprach.

Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Weiter sucht die Polizei Rendsburg auch nach dem kleinen Mädchen, welches von dem Mann über den Zaun gehoben wurde.

Das Kind ist ca. 2-3 Jahre alt, sie hat dunkle schulterlange Haare und trug ein weißes Kleid und weiße Sandalen.

Wer kennt das Mädchen, wer kann etwas zu den Eltern des kleinen Mädchens sagen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder an den Polizeiruf 110.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Bimler, Stattsanwaltschaft Kiel

Sönke Petersen, Polizeidirektion Neumünster

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell