Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231005-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Elsdorf-Westermühlen gesucht

Elsdorf-Westermühlen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 01.10.2023 hatte der Geschädigte gegen 18.30 Uhr seinen Mitsubishi Outlander gegenüber vom Restaurant Anthos in der Dorfstraße 2 in Elsdorf geparkt. Als er gegen 21.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug auf der rechten Seite zerkratzt wurde. Dies dürfte vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges passiert sein.

Der Geschädigte erinnert sich noch, dass neben seinem PKW um 18.30 Uhr ein blau-grauer Mercedes Geländewagen stand. Dieser war um 21 Uhr nicht mehr vor Ort. Ob dieser den Unfall verursacht hat, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, weiter wird der Fahrer des blau-grauen Mercedes gebeten zur Klärung des Sachverhaltes sich bei der Polizei Fockbek zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04331208120.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell