POL-NMS: 231005-1-2-pdnms Update-2- schwerer Verkehrsunfall BAB 7

BAB7, Warder (ots) - Am 05.10.2023 gegen 09.30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 7 in Richtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Warder und Autobahnkreuz Rendsburg, an dem mehrere LKW beteiligt sein sollen. Derzeit sind sowohl Polizeikräfte vom Autobahnrevier Neumünster wie auch ...

mehr