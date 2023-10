POL-NMS: 231004-1-pdnms Zeugen nach Beschädigung an PKW auf der B 76 Höhe Neudorf-Bornstein gesucht

Neumünster (ots) - Am 30.09.2023 kam es gegen 10.45 Uhr in der Holsten Galerie in Neumünster in einem Bekleidungsgeschäft zu einem Diebstahl von mehreren Bekleidungsgegenständen, die beiden Diebinnen wurden dabei beobachtet und schließlich von Sicherheitspersonal der Galerie angehalten und überprüft. Die beiden Frauen aus Neumünster , 23 und 26 Jahre alt, waren nach dem Diebstahl mit ihren Tüten, sie sie bei sich ...

mehr