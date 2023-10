Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231005-3-pdnms Vorläufige Festnahme nach Einbruch in Werkstatt-/ Bürogebäude in Gettorf

Gettorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In den Vormittagsstunden des 03.10.2023 kam es auf dem Gelände eines Gettorfer Metallbaubetriebes zu einem Einbruch in ein dortiges Werkstatt-/ Bürogebäude.

Noch während der Tatausführung wurde der männliche Einzeltäter von den Geschädigten überrascht, versuchte daraufhin durch ein Fenster zu fliehen, konnte aber letztlich überwältigt und den benachrichtigten Beamten der Polizeistation Gettorf übergeben werden.

Zu der Zeit hatte er bereits mehrere im Gebäude vorgefundene Gegenstände, bei denen es sich u. a. um ein Laptop, Handys, Lautsprecher sowie Spirituosen handelte, sowohl in einem mitgeführten Rucksack als auch in einem Fahrradkorb eines auf dem tatbetroffenen Gelände abgestellten Fahrrades verstaut.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der 47-jährige, mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene und nicht aus Gettorf stammende, Täter noch am Tattag dem Polizeigewahrsam Kiel zugeführt, um ihn am Folgetag beim Amtsgericht Kiel richterlich vorzuführen.

Diese am 04.10.2023 durchgeführte richterliche Vorführung endete mit dem Erlass eines Untersuchungshaftbefehles mit anschließender Verbringung des Täters in die JVA Neumünster.

Die weitere Sachbearbeitung wurde von der Kriminalpolizeistelle Eckernförde übernommen.

