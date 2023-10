Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall fordert zwei Verletzte

Meine (ots)

Zwei verletzte Personen waren Folge eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 321 am gestrigen Donnerstagabend. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Volkswagen Polo älteren Baujahrs auf der L 321 von Meine in Richtung Rethen. Auf der Strecke kam er gegen 20:50 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Ursächlich dafür war nach ersten Ermittlungen der technisch mangelhafte Zustand des Fahrzeugs. Durch den Unfall wurde der 19-jährige Fahrer leicht, sein 17-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Beide wurden per Rettungswagen in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. An dem Polo entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Polizei Meine sucht Zeugen des Unfalls, Hinweise werden unter der Telefonnummer 05304 9113-0 entgegengenommen.

