POL-GF: Verkehrskontrollen mit Fokus auf Ablenkung

Gifhorn (ots) - In einem Gifhorner Supermarkt wollte eine 19-Jährige die Selbstbedienungskasse für einen Diebstahl nutzen. Die Frau legte am gestrigen Montagmittag mehrere Waren in ihren Einkaufswagen und scannte an der Kasse lediglich einen Artikel im Wert von unter einem Euro. Anschließend verließ sie den Kassenbereich in Richtung Ausgang, wo sie vom Personal aufgehalten wurde. Bei der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts wurde der Gesamtwert der nicht bezahlten ...

