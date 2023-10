Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Rauchmelder angezündet

Die Bewohner mussten am Dienstag in Laichingen ihre Unterkunft verlassen.

Ulm (ots)

Gegen 2.30 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer in der Gemeinschaftsunterkunft im Cäcilienweg. Der vor befindliche Sicherheitsdienst entdeckte in einer Toilette einen brennenden Rauchmelder. Der konnte mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. In einer anderen Toilette konnte ein weiterer angebrannter, nicht in Flammen aufgegangener Brandmelder festgestellt werden. Die Feuerwehr räumte das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Bewohner wieder in das Gebäude zurückkehren. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

