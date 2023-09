Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - WhatsApp-Betrugsmasche hält an

Bocholt (ots)

Die Liste der Getäuschten wird fast täglicher länger. Immer wieder fallen Menschen auf die Betrüger rein, wie jetzt in Bocholt geschehen. Eigentlich hatte die angebliche Tochter eine Rechnung in Höhe von annähernd zweitausend Euro von dem Vater beglichen haben wollen. Der Grund lautete auch diesmal, wie schon in unzähligen anderen Fällen, die angeblich noch nicht funktionierende Online-Banking-App nach einem Handywechsel. So viel Geld konnte der Hilfsbereite jedoch nicht aufbringen - da "begnügten" sich die Täter mit einer Summe im unteren dreistelligen Eurobereich.

Die Polizei warnt weiter vor dieser Masche. Angeschriebene sollten über die bekannten Erreichbarkeiten Kontakt mit dem vorgegebenen Absender aufnehmen, um die Echtheit der Nachricht zu prüfen. Weitere Informationen zu den verschiedensten Betrugsmaschen sind auf der Internetseite der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/kriminalitaet-9 (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell