Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in provisorischen Bäckerei-Shop

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Herzogstraße;

Tatzeit: 14.09.2023, zwischen 04.00 Uhr und 06.45 Uhr;

Getränkekisten sowie Schokoladenwaffeln erbeutet haben Unbekannte bei einem Einbruch am frühen Donnerstagmorgen in Bocholt. Um in das Innere eines auf einem Schulhof an der Herzogstraße stehenden Verkaufscontainers zu gelangen, brachen die Täter ein Fenster auf. Zu dem Geschehen kam es zwischen 04.00 Uhr und 06.45 Uhr. Das Kriminalkommissariat Bocholt erbittet Hinweise: Tel. (02871) 2990.

