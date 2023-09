Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto fängt nach Unfall Feuer

Fahrer berauscht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Amtsvennweg;

Unfallzeit: 13.09.2023, 23.10 Uhr;

Auf gerader Strecke von der Straße abgekommen ist ein 22 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend in Gronau. Der Enscheder war gegen 23.10 Uhr auf der Landesstraße 572 aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Gronau unterwegs, als er in Höhe des Deepenkamps die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten sowie ein Straßenschild touchierte und schlussendlich an einem Baum zum Stillstand kam. Der Niederländer und seine 18-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Enschede, konnten sich aus dem stark beschädigten Wagen befreien. Kurz darauf geriet der Kleinwagen in Brand. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 22-Jährigen Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum. So schlug ein Test auf Kokain an, ein zweites Gerät zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,4 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm dem Niederländer Blutproben, um die entsprechenden Werte exakt bestimmen zu können. Die Feuerwehr Gronau löschte das Feuer. Die zunächst unverletzt scheinenden Fahrzeuginsassen brachte der Rettungsdienst in das Medisch Spectrum Twente in Enschede. (db)

