POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer übersehen

Die Vorfahrt missachtete ein 42-Jähriger am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Der 42-Jährige fuhr kurz nach 17.45 Uhr in der Syrlinstraße in Richtung Olgastraße. An der Kreuzung zur Zeitblomstraße übersah der Fahrer des Hyundai den von rechts kommenden Fahrradfahrer. Der hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der 29-Jährige stürzte von seinem Rad. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

+++++++ 2034809 (BK)

