Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kind

Gifhorn Gamsen (ots)

Am Freitagabend kam es um 19:00 Uhr auf der Hamburger Straße in Höhe Raiffeisenstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 12-jähriges Mädchen querte im Bereich der ausgeschalteten Lichtzeichenanlage die Straße und übersah einen stadteinwärts fahrenden VW Tiguan. Der 71-jährige Fahrzeugführer bemerkte das dunkel gekleidete Kind im letzten Moment und führte noch eine Vollbremsung durch. Allerdings ließ sich ein Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das junge Mädchen erlitt dabei tödliche Verletzungen. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Ermittlungen zur Unfallursache werden Zeugen des Geschehens aufgefordert sich bei der Polizei Gifhorn (05371/980-0) zu melden. Speziell ein in Richtung Norden fahrender Pkw-Fahrer bzw. fahrende Pkw-Fahrerin könnte Angaben zum Unfallverlauf machen. Der nicht näher beschriebene Pkw wurde von einem Zeugen genannt, da dieser eine Vollbremsung vor dem Unfallort machte.

Zu Beginn der Unfallaufnahme wurde von einer unbekannten Person eine Drohne über dem Unfallort fliegen gelassen. Hier besteht der Verdacht, dass mittels der Drohne unberechtigte Bildaufnahmen gefertigt wurden. Eine unmittelbare Fahndung im Nahbereich nach dem Drohnenführer verlief negativ. Es wurde eine Strafanzeige wegen Verdachtes der Verletzung der Persönlichkeitsrechte mittels Bildaufnahmen eingeleitet.

