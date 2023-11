POL-LIP: Barntrup. Einbruch in Räumlichkeiten vom Steinbruch.

Lippe (ots) - Am Montagvormittag (13.11.2023) gegen 10.45 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv zwei Männer bei einem Diebstahl von Elektronikartikeln in einem Baumarkt in der Klingenbergstraße. Nachdem die beiden Männer den Kassenbereich verlassen hatten, ohne die Ware im Wert von rund 500 Euro zu bezahlen, sprach ...

mehr