POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall mit Krankenwagen.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Lemgoer Straße/Sylbeckestraße ereignete sich am Montagnachmittag (13.11.2023) gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Ford Mondeo und einem Rettungswagen. Ein 82-Jähriger aus Detmold war mit seiner Beifahrerin im Ford auf der Sylbeckestraße in Richtung Georgstraße unterwegs und fuhr in die Kreuzung ein, als die Ampel für ihn Grün zeigte. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem von rechts kommenden Rettungswagen, der unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) mit einem Patienten auf dem Weg ins Klinikum war und daher trotz roter Ampel in die Kreuzung eingefahren war. Der 41-jährige Fahrer des Krankenwagens sowie die weitere Besatzung blieben unverletzt. Der 82-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Patient im Rettungswagen wurde aufgrund einer akuten Lebensgefahr schnellstmöglich in einen anderen Rettungswagen umgelagert und ins Krankenhaus transportiert.

