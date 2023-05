Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack entrissen

Bad Salzungen (ots)

Ein junger Mann reiste Mittwochabend mit dem Zug in Bad Salzungen an. Er stand nach der Ankunft am Bahnsteig und wurde in dieser Situation von zwei Männern angesprochen. Kurz darauf entrissen sie ihm seinen Rucksack und rannten in Richtung Stadtzentrum davon. Der 20-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Rucksack wurde wenig später im Bereich eines Einkaufscenters gefunden, allerdings ohne Inhalt. Die Ermittlungen erbrachten, dass der Verletzte vermutlich für ein Drogengeschäft nach Bad Salzungen gereist war. Die beiden Räuber sind derzeitigen Erkenntnissen nach in dieses Geschäft involviert. Die Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei dauern an.

