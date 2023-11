Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugensuche nach Verkehrsunfall - Radfahrerin verletzt.

Lippe (ots)

Vergangenen Mittwoch (08.11.2023) wurde eine junge Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher wird nun von der Polizei gesucht. Die 18-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr gegen 13.10 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg neben der Walhallastraße in Richtung Rudolph-Brandes-Allee. In Höhe der Parkplatzausfahrt des Rathauses erfasste sie von rechts ein unbekannter Fahrer eines blauen VW Passat Kombi. Die Frau fiel vom Rad und stürzte. Der Autofahrer stieg zunächst aus und erkundigte sich nach dem Zustand der Radfahrerin. Nach einem kurzen Gespräch, in dem die Frau zunächst angab es sei alles in Ordnung, fuhr der VW-Fahrer davon. Personalien oder Kennzeichen wurden nicht ausgetauscht. Erst wenig später bemerkte die Radfahrerin ihre leichten Verletzungen und meldete den Unfall der Polizei. Der Mann im VW Passat wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70 - 1,75 m groß, kurze dunkle Haare, sprach gebrochen Deutsch. Das Verkehrskommissariat bittet den Unfallverursacher sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden. Darüber hinaus werden auch mögliche Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell