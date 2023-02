Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Berauschter Fahrer ohne Fahrerlaubnis beschädigt drei Autos und will flüchten - Polizei stellt Auto und Drogen sicher

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Alleinunfall verlor ein berauschter 27-Jähriger am Samstag, 11. Februar, bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Auto und beschädigte drei Autos. Der Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis machte sich offensichtlich auf, sich vom Unfallort zu entfernen. Die Polizei konnte dies jedoch verhindern.

Soweit bislang bekannt, war der 27-Jährige gegen 19.45 Uhr mit einem Mercedes C-Klasse auf der Eisenbahnstraße unterwegs. Zeugen zufolge überholte er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ein Auto und verlor hierbei die Kontrolle über den Mercedes. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto. Bei der Kollision wurden insgesamt drei geparkte Autos ineinander geschoben und jeweils erheblich beschädigt.

Der Fahrer stieg nach dem Unfall, so die Zeugen weiter, aus dem Mercedes aus, entfernte die Kennzeichen an seinem Auto, ergriff seinen Rucksack und erweckte den Anschein, dass er zu Fuß vom Unfallort flüchten wollte. Just in diesem Moment trafen allerdings die ersten Polizisten ein. Der unverletzte 27-Jährige hatte einen unsicheren Stand und verströmte Alkoholgeruch. Der Vortest bestätigte, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Bei den Maßnahmen leistete der 27-Jährige Widerstand. In dem Rucksack fanden die Beamten Marihuana. Darüber hinaus ermittelten sie, dass es dem 27-Jährigen an einer gültigen Fahrerlaubnis mangelt. Ihm wurden auf der Wache durch einen Arzt Blutproben entnommen.

Die Drogen sowie den Mercedes stellten die Polizisten sicher. Der 27-Jährige konnte die Wache im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen verlassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren, u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung, Widertandes gegen Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell