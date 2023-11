POL-LIP: Blomberg. 36-Jähriger wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter brachen gewaltsam in einen Opel Meriva ein, der in der Markstraße in Schwalenberg abgestellt war. Der Einbruch ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag (14.11.2023) gegen 17:30 Uhr und der Tatentdeckung am Mittwochmorgen (15.11.2023) gegen 07:20 Uhr. Gestohlen wurden unter anderem zwei Brillen (eine Lesebrille und eine Sonnenbrille), ein Reitkoffer mit Pferdebürsten und Striegel, eine ...

