Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich - eine Person leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (16.11.2023) ereignete sich gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bismarckstraße/Paulinenstraße. Ein 59-jähriger Blomberger fuhr mit seinem Opel Astra von der Hermannstraße kommend bei grüner Ampel in die Bismarckstraße ein. Gleichzeitig näherte sich eine 75-jährige Detmolderin mit ihrem Skoda Roomster von der Paulinenstraße in Richtung Bielefelder Straße. Für die Detmolderin zeigte nach ersten Erkenntnissen die Ampel Rotlicht an. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Die 75-Jährige wurde nach vorläufigen Erkenntnissen leicht verletzt, während der Opel-Fahrer unverletzt blieb. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 12.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell