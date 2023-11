Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Gartenlaube eines Kindergartens - Zeugenaufruf.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15./16.11.2023) drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam über eine Holztür in eine Gartenhütte ein, die sich hinter einem Kindergarten in der Straße Wasserfuhr befindet. Die Täter entwendeten verschiedene Gartengeräte und dazugehöriges Zubehör, darunter ein Freischneider (Marke STIHL), eine Heckenschere (Marke STIHL), eine Kabeltrommel, einen Benzinkanister, eine große Leiter und einen Gartensack. An der Tür entstand Sachschaden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 0521 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell