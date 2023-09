Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahrraddieb stiehlt Fahrrad und verliert gegen GPS-Tracker - Sechs Fahrräder sichergestellt

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Gestern Morgen (26. September) stahl ein 51-jähriger Mann ein Pedelec an der Katzenbruchstraße. Durch einen angebrachten GPS-Tracker wurde der 32-jährige Eigentümer alarmiert und verfolgte den Dieb. In der Wohnung des Tatverdächtigen konnte die Polizei insgesamt sechs Fahrräder sicherstellen.

Der Eigentümer des Pedelecs hatte einen GPS-Tracker an seinem Fahrrad angebracht, welcher mit seinem Handy verbunden war und ihn bei jeglicher Bewegung benachrichtigen sollte. Sein Fahrrad hatte der 32-Jährige mit einem Schloss an einem Fahrradständer an der Katzenbruchstraße abgeschlossen. Gegen 2:45 Uhr alarmierte der GPS-Tracker den Eigentümer und benachrichtigte ihn, dass sein Pedelec aktuell bewegt wird. Mit dem GPS-Signal verfolgte der 32-Jährige den mutmaßlichen Fahrraddieb zu einem Wohnhaus auf der Hammacherstraße. Dort rief er die Polizei.

Die herbeigeeilten Polizisten identifizierten einen 51-jährigen Rumänen als den Tatverdächtigen. Neben dem Pedelec des Melders fanden die Beamten in seiner Wohnung sowie im zugehörigen Kellerraum fünf weitere Fahrräder (Ein Trekking-, ein Renn- und ein Damenrad sowie ein City- und ein Mountainbike).

Die Zweiräder wurden allesamt sichergestellt.

Gegen den Tatverdächtigen wird nun aufgrund des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Heute Nachmittag (27. September), 14-16 Uhr, stehen die Experten der Polizei Essen den Bürgerinnen und Bürgern für Fragen bezüglich der Effektivität von GPS-Trackern, des generellen Diebstahlschutzes, Präventionstipps sowie der Ermittlungsgruppe Fahrrad auf Instagram, Facebook, X (Twitter) und auf der Website der Polizei Essen zur Verfügung. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell