BPOL NRW: Junge Sprayer besprühen Brücke an angrenzender Bahnstrecke in Ratingen

Ratingen (ots)

Drei Männer (19, 19, 20) besprühten am Freitag (7. Juli), um 23.00 Uhr eine Brückenwand am Bahndamm der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Hagen. Bundespolizisten konnten insgesamt 25 Sprühdosen, zwei Kameras und Handschuhe sicherstellen. Sicherheitsmitarbeiter hielten die Männer bis zum Eintreffen der Bundespolizisten fest.

Mitarbeiter der DB Sicherheit setzten die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Düsseldorf über drei jungen Männer in Kenntnis, die eine Brückenwand an einer Bahnstrecke in Ratingen Stadtwald besprüht haben sollen. Das Sicherheitspersonal konnte die Verdächtigen bis zum Eintreffen der Uniformierten festhalten. Vor Ort trafen die Beamten der Bundespolizei das frische Graffiti in Form eines Schriftzuges sowie die festgehaltenen Tatverdächtigen an. Nach erfolgter Personalienfeststellung und rechtlicher Belehrung wurden die mitgeführten Rucksäcke durchsucht. Dabei konnten insgesamt 25 Sprühdosen, zwei Fotokameras sowie Handschuhe aufgefunden und sicherstellen werden. Der 20-Jährige führte eine kleine Menge Marihuana mit sich, welches ebenfalls sichergestellt wurde.

Nach Einleitung des Strafverfahrens wurden alle Tatbeteiligten vor Ort entlassen.

