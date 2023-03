Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugen beobachten Farbschmierer

Borken (ots)

Tatort: Borken, B 67;

Tatzeit: 27.03.2023, 18.00 Uhr;

Zwei Unbekannte haben am Montag in Borken eine Lärmschutzwand an der B67 mit Farbe verunstaltet. Dazu kam es gegen 18.00 Uhr nahe der Auffahrt Borken-Ost. Zeugen meldeten der Polizei zwei etwa 16 Jahre alte Jugendliche, die dort am Werk waren. Sie trugen schwarze Kleidung. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell