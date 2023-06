POL-HH: 230627-3. 84-Jährige in Hamburg-Ohlsdorf überfallen - Wer kann Hinweise geben?

Hamburg (ots) - Zeit: 15.04.2023, 15:31 Uhr Ort: Hamburg-Steilshoop, Gropiusring Das mutmaßliche Tötungsdelikt an einem 39-jährigen Mann in Steilshoop (siehe PM 230513-1.) ist aufgeklärt. Gegen die drei Tatverdächtigen wurden am Freitag Haftbefehle vollstreckt. Umfangreiche Ermittlungen der Mordkommission (LKA ...

mehr