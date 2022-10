Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Raub am Europaplatz - Polizei sucht Zeugen

Viersen (ots)

Am Montag gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Raub in Viersen. Eine bisher unbekannte Person drängte einen 14-Jähriger Schüler aus Viersen, der sich am Viersener Bahnhof im Bereich des Europaplatzes aufhielt, in ein Gespräch. Dazu führte er ihn in das Neubaugebiet hinter dem Bahnhof. Zwei weitere Täter ergriffen ihn im Verlaufe des Gespräches von hinten und drückten ihn zu Boden. Es versammelten sich sieben bis acht Personen um den Schüler herum, die auf ihn eintraten und einschlugen. Dabei raubten die unbekannten Personen die Trainingstasche, das Portemonnaie sowie weitere Wertgegenstände des Vierseners.

Die Täter sind nach Angaben des 14-jährigen Schülers männlich und zwischen 15 und 17 Jahren alt. Der vermeintliche Haupttäter ist ca. 1,80 Meter groß, schlank und hat blonde lockige Haare. Er trug eine schwarze Nike Jacke und eine schwarze Hose.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Raub machen können. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /JL (1013)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell