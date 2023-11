Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zigarettenautomat gesprengt + mit Promille und unter Alkoholeinfluss gefahren + an Wohnungstür gehebelt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Zigarettenautomat gesprengt

Heute Morgen (17.11.2023) meldet ein Zeuge einen gesprengten Zigarettenautomaten. Gegen 04:10 Uhr war er durch einen lauten Knall geweckt worden. Er sah aus dem Fenster und bemerkte Rauch, der aus einem Automaten in der Chemnitzer Straße stieg. Umgehend informierte er die Polizei, die ausrückte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachten Unbekannte offenbar Böller in den Zigarettenautomaten ein. Die Detonation deformierte den Automaten massiv. Die Diebe gelangten offensichtlich nicht an die Zigaretten und flüchteten ohne Beute. Der Schaden wird mit 5.000 Euro beziffert. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Lahntal-Sterzhausen: mit Promille und unter Alkoholeinfluss gefahren

Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss, sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommen nun auf einen 67-Jährigen zu. Dieser war gestern Nachmittag (16.11.2023) gegen 14:50 Uhr mit seinem Peugeot-Roller in der Wittgensteiner Straße unterwegs, als die Beamten ihn kontrollierten. Einen Führerschein konnte der 67-Jährige nicht vorzeigen, er besitzt offenbar keinen. Weiterhin ergaben sich den Ermittlern Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum bei dem Rollerfahrer. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund 1,4 Promille, ein Drogentest wies den Konsum von THC und Amphetamin nach. Es folgte eine Blutentnahme bei dem Fahrer.

Biedenkopf- an Wohnungstür gehebelt

Unbekannte hebelten gestern (16.11.2023) an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses am "Marktplatz". Zwischen 06:00 Uhr und 12:45 Uhr begaben sich die Unbekannten zum Hinterhaus und versuchten die Tür zur Erdgeschosswohnung aufzubrechen. Die Tür hielt stand, die Unbekannten ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

