Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Klamotten eingesteckt + Fahrraddiebstahl + in Einfamilienhaus eingedrungen + Auseinandersetzung am Marktplatz

Zeugen gesucht + und weitere

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Klamotten eingesteckt

Am 06.11.2023, gegen 18:00 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv in einem Kaufhaus in der Universitätsstraße zwei unbekannte Männer, die mehrere Kleidungsstücke aus der Auslage entnahmen und die Diebstahlssicherung manipulierten. Der Detektiv sprach die Unbekannten an, woraufhin der eine anfing, den Ladendetektiv zu beschimpfen und zu bedrohen. Während er zweite Täter, die Waren in die Auslage zurücklegte und das Kaufhaus verließe, versuchte der zweite Unbekannte mit einem Artikel über die Rolltreppe zu flüchten. Ein Zeuge versuchte ihn noch zu hindern, es kam zu einer Rangelei, in dessen Verlauf der Dieb die Ware fallen ließ und flüchten konnte. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten räuberischen Diebstahls.

Marburg- Fahrraddiebstahl

Am Montag (13.11.2023) zwischen 08:00 Uhr und 14:20 Uhr entwendeten Unbekannte ein Fahrrad im Parkhaus Ahrens in der Wilhelmstraße. Das Mountainbike war am Fahrrad-Abstellplatz im Parkhaus angeschlossen. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Carver DRIFT 140 im Wert von 1.150 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

Stadtallendorf- in Einfamilienhaus eingedrungen

In der Straße "Leide" drangen Unbekannte zwischen dem 01.10.2023 und gestern (13.11.2023) ein und stahlen einen Fernseher. Nachdem sie sich auf das Grundstück begeben hatten, schlugen die Diebe ein Fenster auf der rückwärtigen Seite des Wohnhauses ein. Durch dieses gelangten sie in das Wohnhaus, aus diesem sie einen Fernseher mitgehen ließen. Der Schaden am Fenster wird mit 500 Euro beziffert. Der Fernseher hat einen Wert von 100 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Biedenkopf- Auseinandersetzung am Marktplatz / Zeugen gesucht

Am späten Freitagabend (10.11.2023) kam es auf dem Marktplatz zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von etwa zehn Jugendlichen und einem 46-Jährigen, in dessen Verlauf die Jugendlichen den aus Biedenkopf stammenden 46-Jährigen körperlich attackierten. Der Mann war fußläufig gegen 22:35 Uhr am Marktplatz unterwegs. Im Zuge des Streits beleidigten die Jugendlichen den Biedenkopfer als "Arschloch" sowie als "Hurensohn" und schlugen ihm von hinten mit der Hand gegen den Kopf. Erst als der 46-Jährige drohte, die Polizei zu rufen, ließen die 13 bis 16-Jährigen offenbar von ihm ab und flüchteten. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat die Auseinandersetzung am Freitag mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den Jugendlichen geben, die laut Zeugenaussagen ein arabisches oder türkisches Aussehen hatten? Zeugen werden geben, sich telefonisch mit der Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 in Verbindung zu setzen.

Amöneburg / Rabenau: Kassen beim Discounter aufgebrochen - nochmaliger Zeugenaufruf

Nachdem es am Freitag (10.11.2023) in zwei Aldi-Märkten im Landkreis Gießen und Marburg-Biedenkopf zu Diebstahlsdelikten kam, bat die Polizei bereits in einer gestrigen Meldung ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5647927 ) um Zeugenhinweise. Gegen 18.45 Uhr betraten zwei Männer einen Aldi-Markt in der Straße "Hinter der Linde" in Amöneburg-Mardorf. Dort kamen sie über den Ausgang zum Kassenbereich und ein weiterer stand draußen Schmiere. Ein Dieb brach die Kasse auf und entnahm daraus Bargeld. Danach machte er sich an der zweiten Kasse zu schaffen. Mit Bargeld in dreistelliger Höhe flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Raiffeisenstraße. Die Männer sollen etwa 35 Jahre alt sein. Sie waren mit schwarzen Basecaps bekleidet. Aufmerksame Zeugen meldeten in diesem Zusammenhang zwischenzeitlich einen Seat, mit HH-Zulassung (Hansestadt Hamburg), welcher mit drei Personen besetzt war. Wer kann Hinweise zu dem Seat mit HH-Kennzeichen geben? Wer kann Hinweise zu den Insassen geben? Wer kann weitere Angaben zu dem Kennzeichen bzw. dem Seat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 oder der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten:

Marburg:

Gegen 08:25 Uhr fuhr am vergangenen Donnerstag (09.11.2023) eine BMW-Fahrerin mit ihrem Countryman Cooper S auf der Geradeausspur der L3089 (Umgehungsstraße) in Richtung der Cappeler Straße. An der Kreuzung Südspange / Cappeler Straße / Umgehungsstraße musste sie an der rotzeigenden Ampelanlage anhalten. Auf der rechten Linksabbiegerspur hielt neben ihr ein weißer Lkw. Bei Grünlicht fuhren beide an. Hierbei streifte der Lkw beim Abbiegen die hintere Fahrzeugseite des weiß/schwarzen Countrymans und verursachte einen 1.500 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, fuhr der weiße Lkw weiter. Hinweise zum Unfallfahrer bzw. seinem Lkw erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Haddamshausen:

Vermutlich beim Rangieren fuhr ein Unbekannter gegen einen gusseisernen Poller in einer Grundstückseinfahrt im Mühlbachweg und verursachte einen 300 Euro teuren Schaden an diesem. Der Unfallfahrer setze seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Wer kann Hinweise zum Unfallfahrer, der den Schaden zwischen 18:15 Uhr am 08.11.2023 und 14:00 Uhr am 09.11.2023 verursachte, geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg:

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Fahrer eines Linienbusses stark, wodurch sich ein Fahrgast leicht verletzte. Der Bus war am Freitag (10.11.2023) um 23:30 Uhr auf der Schwanallee aus Richtung Universitätsstraße kommend in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Brücke unterwegs. Ein Unbekannter in einem dunklen Pkw fuhr in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor der Einmündung Schwanallee / Wilhelmsplatz fuhr der Unbekannte, an einem aus seiner Sicht, am rechten Fahrbahnrand wartenden Bus vorbei. Hierbei achtete der Pkw-Fahrer offenbar nicht auf den Gegenverkehr und fuhr zwischen den beiden Linienbussen hindurch. Der Busfahrer welcher in Richtung Universitätsstraße unterwegs war, führte eine Vollbremsung durch, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden unbekannten Auto-Fahrer zu vermeiden. Ein Fahrgast wurde im Zuge der Vollbremsung von der hintersten Sitzbank nach vorn geschleudert, stieß gegen eine Haltestange und fiel zu Boden. Der 33-Jährige verletzte sich leicht. Der Auto-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Ob er die Vollbremsung mitbekommen hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem bislang unbekannten Pkw-Fahrer, der zwischen den beiden Linienbussen hindurch fuhr, sowie zu dessen Fahrzeug. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Weimar-Niederweimar:

Beim Ausfahren aus dem kleinen Parkplatz am Nebeneingang des Edeka-Marktes streifte ein Unbekannter einen auf der Herborner Straße fahrenden VW und flüchtete. Ein Polo-Fahrer war am Montag (13.11.2023), gegen 18:40 Uhr, auf der Herborner Straße unterwegs. Zu dieser Zeit beabsichtige ein Unbekannter vom Edeka-Parkplatz nach links auf die Herborner Straße einzubiegen. Hierbei übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten Polo und kollidierte mit der hinteren linken Seite des schwarzen VW. Der entstandene Schaden wird mit 3.500 Euro beziffert. Der Unbekannte setzte daraufhin sein Fahrzeug zurück und fuhr in Richtung Wenkbach davon. Rund eine Stunde später stellten Marburger Polizeibeamte in der "Umgehungsstraße" ein im Graben liegenden grauen Skoda fest. Derzeit gegen die Ermittler davon aus, dass Fabia auch in die Kollision in der Herborner Straße verwickelt war. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall in der Herborner Straße mitbekommen? Wer hat die Weiterfahrt des Unfallfahrers bis in den Graben in der Umgehungsstraße mitbekommen? Wer kann Hinweise zum Fahrverhalten des Unfallfahrers geben? Wer kann Hinweise zur Identität des Unfallfahrers geben? Wer kann Hinweise darüber geben, mit wie vielen Personen das Unfallfahrzeug besetzt war? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell