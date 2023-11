Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tür hält Stand + Reifen zerstochen + Schubkarrendieb + Blaulicht benutzt- Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Amtsanmaßung + Beim Abbiegen Fußgänger übersehen

Unfallfahrerin gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf - Tür hält Stand

Trotz massiver Einbruchsversuche hielt die Tür des Verwaltungsgebäudes in der Straße "Auf der Kreuzwiese" stand. An dieser hatten sich Unbekannte am vergangenen Wochenende zu schaffen gemacht. Mehrfach versuchten die Einbrecher die Tür aufzuhebeln, flüchteten jedoch, ohne in das Gebäude eingedrungen zu sein. Der Schaden an der Tür wird mit 150 Euro beziffert. Wem sind zwischen Freitag (03.11.2023), 17:30 Uhr und Samstag (04.11.2023), 10:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

Gladenbach- Reifen zerstochen

In der Wilhelmstraße beschädigten Unbekannte zwischen Dienstagabend (07.11.2023), 19:00 Uhr und Mittwochmorgen (05.11.2023), 08:00 Uhr einen Seat. Sie schlugen die Heckscheibe des roten Ibizas ein und zerstachen den hinteren rechten Reifen. Die Polizei beziffert den Schaden mit 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 entgegen.

Marburg- Schubkarrendieb

Ein Schubkarrendieb war am Dienstag (07.11.2023) in der Anne-Frank-Straße unterwegs. Gegen 11:15 Uhr begab sich der sehr schlanke, rund 180 cm große Unbekannte auf das Grundstück, ging in den Garten, schnappte sich die silberne Karre, lud sie in einen roten Sprinter und fuhr in unbekannte Richtung davon. Das Diebesgut hat einen Wert von 70 Euro. Wer kann Hinweise zu dem Dieb geben? Er hatte ein europäisches Erscheinungsbild, trug eine dunkle Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine grau/schwarze Mütze. Wem ist der rote Sprinter aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Blaulicht benutzt- Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Amtsanmaßung

Nachdem ein Zeuge einen Autofahrer meldete, der mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Dach seines BMWs fahre, rückte am Dienstag (07.11.2023) die Polizei aus. In der Moselstraße trafen sie einen BMW-Fahrer an. Auf dem Dach des 3-ers befand sich tatsächlich ein eingeschaltetes Blaulicht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Amtsanmaßung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wem ist der 3-er BMW mit eingeschaltetem Blaulicht am späten Dienstagnachmittag in Stadtallendorf aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Stadtallendorfer Polizei unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf: Beim Abbiegen Fußgänger übersehen / Unfallfahrerin gesucht

Eine Autofahrerin war am 03.11.2023, morgens, gegen 08:30 Uhr in der Niederkleiner Straße unterwegs. Sie fuhr aus Richtung Herrenwaldstraße kommend in Richtung Niederklein. In Höhe der Einfahrt Segendorf beabsichtige sie nach links einzubiegen. Hierbei übersah sie eine 32-jährige Fußgängerin, die sich auf der Straße befand und touchierte diese. Die Autofahrerin hielt an und unterhielt sich auf dem Parkplatz hinter dem Fitnessstudio Clever Fit mit der Fußgängerin. Einige Zeit nach dem Unfall bekam die 32-Jährige Schmerzen, begab sich in ärztliche Behandlung und meldete den Unfall im Nachgang der Polizei. Die Polizei bittet nun, die Unfallfahrerin, sich unter der Telefonnummer 06428/93050 bei der Stadtallendorfer Polizei zu melden.

