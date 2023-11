Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: mit Farbe geschmiert + zu Boden geschlagen - Polizei sucht Zeugen + Grundstücksmauer beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf- mit Farbe geschmiert

Im Zeitraum, zwischen dem 31.10.2023, 10:00 Uhr und vergangenen Freitag (03.11.2023) beschmierten Unbekannte eine Tür und eine Wandfassade in der Straße "Straße des 17. Juni". Mit schwarzer Farbe sprayten sie Schriftzüge, unter anderem das Wort "Nafri" auf. Die Polizei beziffert den Schaden mit 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Marburg- zu Boden geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 20-Jähriger am Richtsberg Opfer von Schlägern wurde, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der im Landkreis Marburg-Biedenkopf wohnhafte 20-Jährige war gegen 04:00 Uhr in der Nacht zu Samstag (04.11.2023) zu Fuß "Am Richtsberg" unterwegs. Zuvor war er beim Marktplatz aus einem Taxi ausgestiegen, als ihn ein Unbekannter aus einiger Entfernung ansprach. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Unbekannte seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. Sodann trafen zwei weitere Unbekannte zu dem Schläger und schlossen sich diesem an. Gemeinsam schlugen sie den jungen Mann zu Boden. Als dieser zu fliehen versuchten, schlugen sie abermals auf ihn ein. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise: - Wer kann Hinweise zu den drei Unbekannten geben? - Der Erste soll "Jey" heißen, etwa 175 cm groß sein und eine normale Figur haben. Er hatte kurze schwarze Haare und war vermutlich komplett schwarz gekleidet, Er trug eine Jogginghose. - Der Zweite mit dem Namen "Kenny" war ebenfalls 175 cm groß und hatte eine normale Statur. Seine schwarzen, längeren Haare hatte er nach hinten gegelt. Er trug eine schwarze Jeanshose und war auch sonst komplett in schwarz gekleidet. - Der Dritte soll 180 cm groß sein und hatte eine kräftige Statur. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jeanshose und einem hellen T-Shirt mit Print auf der Vorderseite. - Weiterhin sucht die Polizei nach dem Taxifahrer, der seine Fahrt gegen 04:00 Uhr am Marktplatz beendete und den 20-Jährigen dort absetzte. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. - Wer hat die Auseinandersetzung mitbekommen? - Wem sind die drei Unbekannten vor oder nach der Tat aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Neustadt: Grundstücksmauer beschädigt

Auf noch unbekannte Weise beschädigte ein Unfallfahrer eine Mauer in der Thüringer Straße. Zwischen dem 18.10.2023, 20:00 Uhr und dem 18.10.2023, 06:30 Uhr fuhr er gegen die Grundstücksmauer und flüchtete ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden zum kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/9305.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell